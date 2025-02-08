"Логический шаг": в Дии появится новая услуга – развод

В приложении Дии скоро появится услуга – онлайн развода. Разработчики уже анализируют алгоритмы, как можно внедрить такую функцию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя директора по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Валерии Коваль в эфире телеканала "Киев24".

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Какая услуга может появиться в Дии следующей

Коваль сообщила, что сервисом "бракосочетание онлайн" уже воспользовалось более 2 000 пар. Следующим логическим шагом в Дии может быть услуга развода. Сейчас разработчики находятся на этапе анализа внедрения этой услуги.

Что касается развода – это логичный следующий шаг. Сейчас мы изучаем процессы и технологическую часть,

– сообщила Коваль.

Стоит заметить, что сейчас в Дии доступны актовые записи о рождении, разводе, браке и смене имени.

К слову, ранее Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало новое обновление для приложения Дия. Так, уже весной в приложении появятся электронные рецепты, направления к врачам, запросы на обработку персональных данных и утверждение планов лечения.

Новая услуга разрабатывается в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, и до июня 2025 года все медицинские учреждения будут подключены к системе оповещений.

Кроме того, в Дии теперь можно сообщить об отсутствии связи или мобильного интернета. Новая функция позволяет быстро информировать о перебоях в работе мобильных операторов и интернет-провайдеров.