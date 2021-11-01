В "Дия" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов

В "Дия" сейчас проходит бета-тест COVID-сертификатов на основе ПЦР-тестов. Правда, пока лишь доступны результаты анализов лабораторий "Дила", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб".

Через работу в тестовом режиме министр цифровой трансформации Михаил Федоров призывает активно приобщаться к испытанию новой опции и присылать отзывы о ее работе.

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Сертификат будет действительным 72 часа

Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины работают совместно с Минцифрой для подключения других лабораторий к системе, чтобы люди могли получать сертификаты на основе ПЦР-теста.

Сертификат, как и тест, будет действовать в течение 72 часов. Михаил Федоров напомнил, что "Дия" нужно часто обновлять.

Борьба с поддельными сертификатами: последние новости

В Виннице местный бизнесмен продавал фейковые сертификаты о вакцинации с внесением данных в "Дия". Стоимость "услуги" для "клиентов" составляла 250 евро.

В Киеве за сутки 28 октября правоохранители обнаружили 11 поддельных COVID-сертификатов.

На границе с Украиной польские пограничники задержали более 500 человек с поддельным сертификатом о вакцинации.

Во Львове правоохранители задержали жителей Тернопольщины и Винницкой области, которые с поддельными сертификатами планировали пересечь границу. За это полиция начала 2 уголовных производства.