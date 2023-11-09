У россиян плохо работает разведка: в ОПУ отреагировали на примитивный дипфейк с Залужным

Россияне сфабриковали дипфейк – видео, созданное с помощью технологии замены лиц, в котором фигурируют якобы "представители" военного командования и политического руководства нашего государства, в том числе Валерий Залужный. В этих видео звучат призывы к внутренним конфликтам.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что появление таких фейков говорит о низком интеллектуальном уровне россиян. Ведь они искренне считают, что, создавая такой примитив, смогут получить какие-то информационные дивиденды в Украине.

К теме Об этом знает окружение Зеленского и Залужного, – в ОП опровергли "раскол" между властью и армией

Делаем выводы

Россияне за два года войны так и не поняли, что такое Украина. Поэтому такие фейки у нас не будут восприниматься, а наоборот будут только дополнительно морализовать и мобилизовать украинцев.

Этим дипфейком россияне демонстрируют непонимание того, как в Украине построена конструкция власти и на каком уровне происходит общение Президента и Верховного Главнокомандующего с Главнокомандующим. Как они ежедневно общаются, что такое военный кабинет, Ставка, как это общение проходит и как можно в это общение объективно вмешаться,

– отметил советник главы ОПУ.

А если россияне этого не понимают, значит, у них очень плохо работает разведка – они не знаю, кто есть кто в окружении Президента.

Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть на ютубе 24 Канала в 17:00.

"И это очень круто. Это говорит об эффективной контрразведывательной работе украинских специальных служб. И это положительный момент. Россияне считают, что мы посмеемся над этими дипфейками и все. Но мы делаем определенные выводы", – отметил Подоляк.

Должны дойти до финала войны

Какие бы информационные вбросы ни звучали в этих фейках, но у всех, кто трудится на линии фронта, и в тылу – на обеспечение армии, нет других вариантов, как защищать свою землю и работать на победу.

Несмотря на все сложности войны, тяжелые моменты, депрессию, в Украине есть полное осознание, что ни одного варианта вернуться назад, найти некий компромисс, капитулировать нет. Напротив, эффективность действий в Украине будет увеличиваться.

"Я сравниваю сегодняшний этап войны с ее началом. Тогда тоже казалось, что многие люди были в депрессии, казалось, что мы не устоим и у нас будут большие проблемы, которые приведут почти к потере государственности. Сегодня иногда ощущаются также депрессивные настроения. Но хочу, чтобы все мы понимали, что уже не будет никаких вариантов, кроме одного – дойти до финала в этой войне", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Больше о фейках, которые распространяет российская пропаганда

На днях в соцсетях появилось сообщение о якобы "отставке" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако министр обороны Рустем Умеров опроверг эту информацию, назвав ее "вбросом от одного депутата".

Также оккупанты принялись распространять фейки о том, что зимой в Украине может произойти блэкаут. В анонимных пабликах запугивают "Холодомором" украинцев и нагнетают ситуацию с целью расшатать общество и заставить власть пойти на уступки россиянам в войне.

Ранее россияне распространяли фейк о якобы "подготовке" Украиной провокаций с использованием биологического оружия.