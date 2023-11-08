Россияне распространяют дипфейки с Залужным: в ВСУ предупредили об опасности

Враг освоил технологию замены лиц, то есть дипфейки, и начал активно использовать ее для дестабилизации Украины. Россияне публикуют фейковые заявления военного командования, якобы призывающего к перевороту.

Украинские военные командиры остаются едиными и продолжают сражаться против единственного врага – России. В ВСУ призывают граждан полагаться только на критическое мышление и проверять информацию.

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Фейковый "Залужный" и другое командование

В Страткоме ВСУ рассказали, что оккупанты освоили технологию дипфейков. В последние дни они публикуют сфабрикованные заявления высшего военного и политического руководства. Россияне распространяют в сети созданные искусственным интеллектом видео, где высшие лица призывают к мятежу. Однако это лишь попытки заставить украинцев бороться друг с другом.

Официально сообщаем, что все военно-политическое руководство Украины едино, цель – победа над врагом неизменна и никакой фейк, насколько технологически сделан он не был, не повлияет на ее достижение,

– отметили в Страткоме.

Там призывали граждан использовать критическое мышление и доверять только официальным источникам информации. Если в сообщении ссылаются на источник, а в самом источнике об этом ни слова – это фейк. В ВСУ отмечают, что важно не доверять фейкам и тем более не распространять их.

Фейки в украинском инфопространстве