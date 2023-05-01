Гадкий утенок в ЕС, – политолог о дипломатическом скандале Украины и Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью скандинавским журналистам раскритиковал Венгрию из-за ее позиции по поводу войны. В Венгрии не замедлили ответить, глава МИД Петер Сийятро сказал, что не Зеленскому решать, уместна ли политика Венгрии как члена НАТО.

Этому государству следует прежде всего определиться с вектором своих политических предпочтений между Европой и прислуживанием России. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.

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У Украины и Венгрии сейчас достаточно напряженные отношения, заметил политолог.

Чья бы корова мычала. Сколько сказал их премьер и другие политики об Украине такого, что на голову не налезает. Не им делать замечания президенту воюющего государства,

– прокомментировал спикер.

Чего только стоили заявления о том, что мы несуществующая страна, о том, что о вступлении в НАТО Украине нужно будет спросить у России.

Венгрия действительно подыгрывает России

По словам Лесного, Владимир Зеленский не сказал ничего не корректного. Лишь честно сказал о происходящем.

Верхушка Венгрии обслуживает интересы России, это факт, он доказан неоднократно. Это единственная страна, которая постоянно ставит свою короткую ногу в не очень дорогой обуви, где может подыгрывать своему патрону.

– прокомментировал эксперт.

Лесной прокомментировал критику Зеленского по отношению к Венгрии: смотреть видео

Выбор Венгрии

Венгрия должна определиться: она с демократическим миром, Евросоюзом, НАТО, куда, откровенно, ее тоже взяли авансом или она будет обслуживать Россию за дешевые энергоресурсы.

Венгрия хочет усидеть одним местом на двух стульях. Но я такой момент, что иногда стулья могут быть очень широко расставлены и может разорваться то место, которым ты пытаешься сесть.

– иронически заметил аналитик.

Он смоделировал, что Евросоюз можно представить как "озеро с лебедями, среди которых плавает гадкий утенок, который хочет всех нагнуть, чтобы получить какую-то выгоду".

Что известно о дипломатической перепалке между Украиной и Венгрией