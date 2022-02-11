Дипломатическое неуважение, – в Кремле "запылало" из-за ответа ЕС на "гарантии безопасности"
Источник:МИД России
Страны Евросоюза ответили на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу "гарантий безопасности". Однако государства направили общий ответ, что не понравилось Кремлю.
Недовольство выразила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она назвала это "неуважением" и отметила, что в Москве ждали отдельный ответ от каждой страны.
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В России заявили, что не было "предметной реакции"
По словам Захаровой, в ответах генсека НАТО Йенса Столтенберга и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля не было предметной реакции на прямо заданный вопрос. "Вместо этого нам (России – 24 канал) предлагают диалог по укреплению безопасности", – добавила спикер Лаврова.
Такой шаг невозможно назвать иначе, чем проявление дипломатической невежливости и неуважения,
– подчеркнула она.
Захарова заявила, что в Кремле хотят получить развернутый ответ каждой отдельной страны, а уклонение от ответа, мол, будет означать попытку позаботиться о безопасности вследствие нападения России.
Ультиматум Кремля относительно "гарантий безопасности": коротко
- Еще в декабре 2021 года Россия выдвинула США требования относительно "гарантий безопасности". В Москве захотели получить письменные гарантии нерасширения НАТО.
- В конце января 2022 года в Кремль передали письменные ответы. В США просили их не публиковать.
- Глава российского МИД направил странам Запада письмо касательно "гарантий безопасности". Письма получили США, Канада и страны Европы.
- Жозеп Боррель – глава дипломатии ЕС от имени Евросоюза отправил общий письменный ответ России по поводу "гарантий безопасности". Он подчеркнул, что в Кремле должны срочно прекратить наращивание военной мощи возле Украины.
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