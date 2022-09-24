Дипломаты почти 20 стран собственными глазами увидели пыточные и массовые захоронения в Изюме

Безумные потери украинцев, издевательства над нашим народом не должны быть абстрактными цифрами на бумаге. Чтобы своими глазами увидеть зверства россиян 23 сентября освобожденный Изюм посетили представители почти двадцати дипломатических миссий.

Этот визит под руководством президента Владимира Зеленского состоялся для максимального донесения миру правды о кровавых преступлениях россии, совершенных на украинской земле. Страна-агрессорка должна быть привлечена к ответственности за преступления агрессии, геноцида, военные преступления и преступления против человечности.

Обратите внимание Зеленский рассказал о переговорах с новым важным партнером Украины

Иностранные дипломаты собственными глазами увидели пыточную и массовое захоронение

Вместе с группой иностранных послов освобожденный Изюм в Харьковской области посетили заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Сибига и заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис. С ними были посол ЕС и представители почти двадцати дипломатических миссий:

Литвы,

Латвии,

Эстонии,

Германии,

Австрии,

Венгрии,

Франции,

Испании,

Словении,

Хорватии,

Дании,

Швеции,

Швейцарии,

Турции,

Словакии,

Польши.

Они своими глазами увидели, к каким зверствам прибегали российские оккупанты. В частности, послы побывали возле разрушенного 500-килограммовой российской бомбой многоэтажного жилого дома, где погибли 53 человека, среди которых семь маленьких украинцев. Также иностранные дипломаты осмотрели массовое захоронение замученных и казненных украинцев, обнаруженное в лесополосе на окраине Изюма.

Из массового захоронения эксгумировали 436 тел, в том числе пять детских. Большинство тел имеют следы насильственной смерти.

Мир должен знать правду о кровавых преступлениях оккупантов. Именно поэтому чрезвычайно важно, что сегодня иностранные дипломаты имели возможность собственными глазами увидеть то, что оставляют после себя российские оккупанты,

– заявил Андрей Сибига.

Руководители дипломатических миссий также:

посетили отделение Национальной полиции в Изюме, которое оккупанты превратили в застенку;

пообщались с двумя местными жителями, которым удалось выжить после пыток;

встретились с представителями военно-гражданского руководства региона;

пообщались с журналистами, в том числе с представителями ведущих иностранных СМИ.

"Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну"

Увиденное не может оставить равнодушным. После увиденного посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в твиттере, что Украина получит помощь, чтобы выиграть войну и привлечь к ответственности российских военных преступников.

Братские могилы. Камеры заключения. Значительная часть города разрушена. Осталось менее трети жителей. Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну и преследовать российских военных преступников,

– написал Матти Маасикас.

Зверства россиян в Изюме: коротко

Обращение Владимира Зеленского 23 сентября: смотрите видео