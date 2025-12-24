Не пускала детей в шортах: скандальная директор лицея в Киеве уволилась

В начале сентября столичный лицей №109 оказался в центре скандала. Это произошло после того, как директор учебного заведения не впустила в школу детей, потому что они были одеты в шорты.

Теперь стало известно, что 16 декабря директор лицея Виталия Полякова уволилась по собственному желанию. Об этом рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик, передает 24 Канал со ссылкой на "УП.Жизнь".

Что известно о скандале с экс-директором лицея №109?

Ученики, которых из-за одежды Полякова не пустила в школу, сообщили об этом случае родителям, а те написали жалобы к образовательному омбудсмену. Взрослые говорят, что из-за поведения директора дети пережили публичное унижение и стресс.

Тогда в отношении Виталии Поляковой началось служебное расследование. Впрочем, изучить обстоятельства инцидента длительное время не удавалось, ведь сама директор находилась то на больничном, то в отпусках.

Из-за сомнений в правомерности больничных листов Лещик подавала запросы в Пенсионный фонд и Национальную службу здоровья Украины.

Обратите внимание! Законодательство не предусматривает обязательной школьной формы для детей, поэтому такое требование в уставе лицея – незаконно.

