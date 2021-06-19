Лучший праздник, чем Новый год, – директор турагентства из России обрадовалась затоплению Ялты

Вследствие масштабных ливней в Ялте пострадали десятки людей, есть жертва непогоды. Однако директор турагентства из России обрадовалась затоплению города, заявив, что это даже лучше, чем Новый год.

Директор одного из российских туристических агентств сняла видеоролик, на котором выразила свое отношение к ненастью, которое царит на оккупированном Крымском полуострове, в частности, в Ялте.

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Женщина обрадовалась потопам в Ялте

На видео специалистка из Уфы обрадовалась трагедии в Ялте, отметив, что это даже лучше, чем многие популярные праздники.

Это лучше, чем Новый год, чем секс, чем день рождения, лучше, чем день туризма. Ялту смыло,

– заявила женщина.

Директора турагентства особенно радует то, что теперь люди начнут отдыхать в гостиницах, а не в частных секторах.

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