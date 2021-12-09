Дискуссия относительно членства Украины в НАТО сейчас не самая главная, – Макфол
Источник:24 канал
Членство Украины в НАТО пока не должно становиться главной темой для власти. Сначала Украина должна провести более важные реформы, чем военная.
Такое мнение в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале выразил экс-посол США в России Майкл Макфол. Он добавил, что в НАТО не хотят этих диалогов.
К теме Украину предупредили, что вступление в НАТО вряд ли возможно в ближайшие 10 лет, – АР
Макфол о вступлении Украины в НАТО
Поэтому, по мнению экс-посла США в России, украинским властям нелогично продолжать постоянно говорить о возможном вступлении в Альянс.
Большая дискуссия относительно членства в НАТО - сейчас не самое главное,
– подчеркнул Макфол.
По его словам, говорить в основном должно об экономических и демократических реформах, а не военных. Сейчас это должно быть самым важным для Украины.
Полный выпуск "Что это было?" с Майклом Макфолом: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: главные новости
- Украина и Грузия еще в 2008 году подали заявку на вступление в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали как будущую цель.
- Летом 2020 года Альянс признал Украину участником Программы расширенных возможностей прежде чем вступать в НАТО, Украина должна получить План действий по членству.
- Владимир Путин заявил, что НАТО якобы пробует "освоить украинскую территорию и наращивает потенциал у российской границы".
- Джо Байден ответил Путину, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.