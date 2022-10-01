Дипломатический трюк: какой ответ ждать от НАТО за диверсии на "Северных потоках"
В НАТО охарактеризовали подрывы на "Северных потоках" как диверсию. Однако расследование этого инцидента может затянуться на долгое время.
Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Института будущего Иван Ступак. Он напомнил, что в НАТО пообещали дать решительный ответ на любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов Альянса.
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По словам Ступака, такое заявление Аальянса, скорее, дипломатическая хитрость.
Это дипломатический трюк. В НАТО говорят, мол, когда будут результаты расследования, тогда они ответят. Но это расследование может затянуться на месяцы или годы,
– сказал эксперт Института будущего.
Он добавил, что установить причастных к диверсии на газопроводах могут даже после окончания войны в Украине.
Когда стоит ожидать ответ НАТО
По словам эксперта, такая позиция Альянса логична, ведь там не могут никого обвинить без доказательств.
Это подводный объект, к расследованию нужно привлечь водолазов и подлодки, проводить исследования, допрос свидетелей, повторный допрос. Также должен пройти судебный процесс,
– отметил Ступак.
Аналогии с делом об уничтожении самолета MH17
Эксперт Института будущего провел аналогию с делом об уничтожении малазийского пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.
В принципе, все было понятно с самого начала. Но уже столько лет прошло, уже столько времени длится этот судебный процесс, а судьи все еще заслушивают объяснения. С "Северными потоками" процесс может длиться не меньше,
– заметил Ступак.
Иван Ступак рассказал, когда ждать ответ от НАТО по поводу "Северных потоков": смотрите видео
Подрывы на "Северных потоках": что известно
- В Балтийском море произошло несколько утечек российского газа из "Северных потоков". Сразу 3 ветви газопровода получили повреждения.
- Впоследствии береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку газа. В Швеции не исключают, что была еще одна детонация.
- В Офисе Президента Украины заявили, что утечка газа на "Северных потоках" – это теракт, который спланировала Россия. В планах Кремля было дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой.
- По информации издания The Times, Россия могла взорвать "Северные потоки" с помощью подводных беспилотников, которые могли запустить с небольшого судна.