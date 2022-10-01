Дипломатический трюк: какой ответ ждать от НАТО за диверсии на "Северных потоках"

В НАТО охарактеризовали подрывы на "Северных потоках" как диверсию. Однако расследование этого инцидента может затянуться на долгое время.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Института будущего Иван Ступак. Он напомнил, что в НАТО пообещали дать решительный ответ на любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов Альянса.

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По словам Ступака, такое заявление Аальянса, скорее, дипломатическая хитрость.

Это дипломатический трюк. В НАТО говорят, мол, когда будут результаты расследования, тогда они ответят. Но это расследование может затянуться на месяцы или годы,

– сказал эксперт Института будущего.

Он добавил, что установить причастных к диверсии на газопроводах могут даже после окончания войны в Украине.

Когда стоит ожидать ответ НАТО

По словам эксперта, такая позиция Альянса логична, ведь там не могут никого обвинить без доказательств.

Это подводный объект, к расследованию нужно привлечь водолазов и подлодки, проводить исследования, допрос свидетелей, повторный допрос. Также должен пройти судебный процесс,

– отметил Ступак.

Аналогии с делом об уничтожении самолета MH17

Эксперт Института будущего провел аналогию с делом об уничтожении малазийского пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

В принципе, все было понятно с самого начала. Но уже столько лет прошло, уже столько времени длится этот судебный процесс, а судьи все еще заслушивают объяснения. С "Северными потоками" процесс может длиться не меньше,

– заметил Ступак.

Расследование подбития пассажирского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом длилось почти 6 лет. Суд начал рассматривать дело 9 марта 2020 года, а завершил в июне 2022 года. В Нидерландах анонсировали, что суд вынесет приговор по поводу подбития MH17 17 ноября

Иван Ступак рассказал, когда ждать ответ от НАТО по поводу "Северных потоков": смотрите видео

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