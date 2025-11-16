Партизаны "Атеш" сорвали поставки боеприпасов окупантов под Мелитополем

Агенты движения "Атеш" снова провели успешную операцию против логистики оккупантов. Они вывели из строя подконтрольную оккупантам железную дорогу, остановив вражеские эшелоны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение "Атеш".

Как агенты остановили российские эшелоны в Запорожской области?

Прошлой ночью движение "Атеш" провело очередную диверсию на железной дороге. Российские оккупанты в 50 километрах от фронта, на территории Мелитопольского района, пустили поезда для обеспечения своей пехоты. Партизаны отследили движение вражеских эшелонов и повредили релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.

Так "Атеш" смог мгновенно остановила движение логистики оккупантов. С помощью того, что агенты остановили движение, украинские войска смогли нанести точный ракетный и артиллерийский удар по этим вагонам. В результате сгорели боеприпасы и топливо, которые двигались к оккупантам на Херсонщину и часть Запорожского направления. Соответственно, и интенсивность боевых действий на этих отрезках уменьшилась.

"Атеш" доказывает: мы контролируем транспортные артерии врага. Каждый метр железной дороги – это зона нашей ответственности,

– пишут партизаны.

Движение "Атеш" остановило движение вражеских эшелонов по железной дороге / Фото от партизан

Россияне страдают из-за действий партизан: последние новости

9 ноября движение "Атеш" помогло ВСУ и уничтожило четыре важных объекта логистики России возле временно оккупированного Симферополя, в Башкортостане и под Вологдой. Диверсия помогла остановить движение поездов и сорвать очередную поставку боекомплекта, топлива и техники.

Агенты "Атеш" есть даже среди военных российской армии. Так воины 115 отдельной мотострелковой бригады России в начале ноября сожгли собственный грузовик, чтобы не выполнять преступный приказ о наступлении под Покровск. Это произошло вблизи Авдеевки.

На Херсонщине, Луганщине и в Крыму есть проблемы с топливом, ведь из-за действий партизан российская армия не способна пополнять запасы. На оккупированных врагом территориях произошел топливный кризис, что мешай и действиям военных.



