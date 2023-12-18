В Харьковской области враг разворачивает диверсионную деятельность: наши пограничники оперативно реагируют
Россия активизирует деятельность диверсионных групп на границе с Украиной. В частности, две группы диверсантов заметили наши пограничники.
В эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что отряды пограничников разоблачили и отогнали от государственной границы в Харьковской области две диверсионно-разведывательные группы России. По его словам, наши защитники вовремя среагировали, передает 24 Канал.
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Российские войска пытаются показать свое превосходство
Украинские пограничники обнаружили движение, открыли огонь по диверсантам, и те отошли за линию государственной границы.
Всеми своими действиями российские войска пытаются показывать свое преимущество на этом направлении, но одна из их основных задач – чтобы Украина держала часть сил на границе, – сказал Демченко.
Кроме этого, так россияне пытаются предотвратить переброску наших сил на другие направления, где идут ожесточенные бои.
Россия перебросила резервы под Синьковку
- Российские войска круглосуточно наступают в районах Купянска, Кременной и Бахмута, но несут значительные потери. В то же время оккупанты начали перебрасывать резервы под Синьковку в Харьковской области. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский. По его словам, враг пытается заблокировать Купянск.
- Кроме того, по его данным, активные наступательные действия российские войска совершают на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.
- На Лиманском направлении противник ведет наступление, чтобы вытеснить наших военных за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.