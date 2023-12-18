В Харьковской области враг разворачивает диверсионную деятельность: наши пограничники оперативно реагируют

Россия активизирует деятельность диверсионных групп на границе с Украиной. В частности, две группы диверсантов заметили наши пограничники.

В эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что отряды пограничников разоблачили и отогнали от государственной границы в Харьковской области две диверсионно-разведывательные группы России. По его словам, наши защитники вовремя среагировали, передает 24 Канал.

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Российские войска пытаются показать свое превосходство

Украинские пограничники обнаружили движение, открыли огонь по диверсантам, и те отошли за линию государственной границы.

Всеми своими действиями российские войска пытаются показывать свое преимущество на этом направлении, но одна из их основных задач – чтобы Украина держала часть сил на границе, – сказал Демченко.

Кроме этого, так россияне пытаются предотвратить переброску наших сил на другие направления, где идут ожесточенные бои.

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