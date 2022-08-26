Диверсионная работа в жерле врага: чем занимается батальон имени Шейха Мансура на войне

В рядах Вооруженных Сил Украины немало бойцов из разных стран мира. Украину в войне против россии поддерживают настоящие чеченцы, которые тоже веками дают отпор российским оккупантам.

Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Он также отметил, что у батальона имени Шейха Мансура есть определенные достижения на фронте, не все из них пока известны публично.

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Стоит отметить, что первую контратаку в Украине провели именно бойцы нашего батальона. Это все происходило в Большой Дымерке, на Киевщине – после разведки, бойцы обнаружили 17 вражеских танков и приняли бой,

– говорит Белокиев.

По словам спикера батальона чеченцев, их батальон специализируется именно в диверсионной работе с врагом. "Задача наших бойцов – проникнуть вглубь врага, успехи наших бойцов уже заметны на нескольких направлениях, надеюсь, что в ближайшее время их обнародуют", – резюмирует Ислам Белокиев.

Иностранные добровольцы в боях за Украину

Известно, что на стороне Украины против России хотят воевать 200 добровольцев из Нигерии. Их количество растет.

Также следует сказать, что в международном батальоне готовы останавливать российского оккупанта три тысячи добровольцев из США.

В Украину уже прибыли ветераны королевской пехоты Британии.

Подробнее о боевых задачах батальона имени Шейха Мансура: смотрите видео