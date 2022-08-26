Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв. Він також зазначив, що батальйон імені Шейха Мансура має певні здобутки на фронті, не всі із них поки відомі публічно.

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Варто зазначити, що найпершу контратаку в Україні провели саме бійці нашого батальйону. Це все відбувалось у Великій Димерці, на Київщині – після розвідки, бійці виявили 17 ворожих танків і прийняли бій,

– каже Белокієв.

За словами речника батальйону чеченців, їх батальйон спеціалізується саме у диверсійній роботі із ворогом. "Завдання наших бійців – просочитись вглиб ворога, успіхи наших бійців вже є помітними на декількох напрямках, сподіваюсь, що найближчим часом їх оприлюднять", – резюмує Іслам Белокієв.

Іноземні добровоьці у боях за Україну

Відомо, що на боці України проти Росії бажають воювати 200 добровольців з Нігерії. Їхня кількість зростає.

Також слід сказати, що в міжнародному батальйоні готові зупиняти російського окупанта три тисячі добровольців зі США.

До України вже прибули ветерани королівської піхоти Британії.

Детальніше про бойові завдання батальйону імені Шейха Мансура: дивіться відео

