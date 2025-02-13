Трамп не позволит превратить "дядюшку Сэма" в "дядюшку лоха", – Пит Хэгсет

Глава Пентагона заявил, что Трамп не позволит обмануть Америку. Интересно, что эти слова не касались общения с Путиным.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг Пита Хэгсета.

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"Дядюшка Сэм не станет дядюшкой лохом"

Пит Хэгсет сказал эти слова на брифинге после встречи министров обороны стран НАТО. Он хочет, чтобы Европа и Канада увеличили оборонные расходы.

Для этого упомянул Дуайта Эйзенхауэра, 34-го президента США и главнокомандующего силами антигитлеровской коалиции в Европе.

Эйзенхауэр был одним из самых ярых сторонников НАТО, он верил в крепкие отношения с Европой, однако в конце своего президентства даже он был обеспокоен тем, что Европа не в состоянии взять на себя достаточную ответственность за собственную оборону. Новая администрация США тоже верит в альянсы. Но будьте уверены, президент Трамп никому не позволит превратить дядюшку Сэма в дядюшку лоха,

– сказал Пит Хэгсет.

Он традиционно для республиканцев отметил, что партнеры должны делать гораздо больше для обороны Европы.

Хэгсет делает резкие заявления об Украине

Ранее Хэгсет заявил, что Украина не сможет вернуть себе оккупированные Россией территории и вступить в НАТО.

Некоторые дипломаты НАТО возмутились, потому что эти заявления прозвучали еще до начала мирных переговоров.