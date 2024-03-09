Не должны создавать цели для Путина, – глава МИД Британии об отправке войск в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон высказался относительно недавней инициативы французского лидера Эммануэля Макрона, который предложил ведение войск НАТО в Украину. Очевидно британскому чиновнику такая идея не понравилась.

Во время интервью Дэвид Камерон выступил против отправки западных войск в Украину. Глава МИД Великобритании не поддерживает введение бойцы НАТО даже при условии проведения тренировочных миссий.

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Не должны создавать "мишень"

Дэвид Камерон, отвечая на вопрос, считает ли он разумным исключать вероятность отправки войск в Украину в текущей ситуации, дал понять, что подобную идею он не поддерживает.

Глава британского МИД утверждает, что так называемые тренировочные миссии лучше проводить за пределами Украины. В то же время он отметил,, что в Великобритании уже было подготовлено около 60 тысяч солдат.

По его словам, размещения иностранной миссии в нашем государстве только создаст "мишени" для России.

Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина,

– добавил Камерон.

Что этому предшествовало: главное