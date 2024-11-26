Позиция не изменилась: Британия не отправит солдат в Украину

Великобритания не планирует отправлять свои войска в Украину, несмотря на слухи о возможном участии британских и французских военных. Лемми подтвердил, что страна продолжит помогать Украине в других формах.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что страна не намерена направлять свои подразделения в Украину. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Sky News.

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Что известно о заявлении Дэвида Лемми

Он прокомментировал сообщения в прессе во время встречи министров иностранных дел G7 в Италии о возможной отправке военных Великобритании и Франции в Украину. Лемми подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину через тренировки и оказание военной помощи, но не планирует направлять своих солдат непосредственно на фронт.

Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Запад не должен ставить ограничений по поддержке Украины, намекая на возможность отправки французских военных. Однако, в британском правительстве позиция осталась неизменной: страна будет оказывать помощь через тренировки и военную поддержку, но не будет привлекать свои войска к боевым действиям в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года более 45 тысяч украинских военных прошли обучение в Великобритании.

Какие месседжи распространялись сетью о введении войск Великобритании в Украину