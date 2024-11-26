Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що країна не має наміру направляти свої підрозділи до України. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Sky News.
Дивіться також Умєров відвідає Південну Корею з проханням про постачання зброї Україні, – ЗМІ
Що відомо про заяву Девіда Леммі
Він прокоментував повідомлення в пресі під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії про можливе відправлення військових Великої Британії та Франції до України. Леммі підкреслив, що Британія продовжить підтримувати Україну через тренування та надання військової допомоги, але не планує направляти своїх солдатів безпосередньо на фронт.
Раніше французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Захід не повинен ставити обмежень щодо підтримки України, натякаючи на можливість відправлення французьких військових. Проте, в британському уряді позиція залишилась незмінною: країна надаватиме допомогу через тренування та військову підтримку, але не буде залучати свої війська до бойових дій в Україні.
З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року понад 45 тисяч українських військових пройшли навчання у Великої Британії.
Які меседжі поширювались мережею щодо введення військ Великої Британії в Україну
- Le Monde зазначало, що європейські країни розглядають можливість військового втручання у війну в Україні через перспективу зниження підтримки з боку США.
- Видання додало, що президент Франції Еммануель Макрон ініціював дебати щодо введення військ, але ця ідея зустріла опір, зокрема з боку Німеччини.
- Обговорення військової присутності було засекреченими, але актуальними через можливу зміну зовнішньої політики США після 2025 року.