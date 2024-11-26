Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що країна не має наміру направляти свої підрозділи до України. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Sky News.

Дивіться також Умєров відвідає Південну Корею з проханням про постачання зброї Україні, – ЗМІ

Що відомо про заяву Девіда Леммі

Він прокоментував повідомлення в пресі під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії про можливе відправлення військових Великої Британії та Франції до України. Леммі підкреслив, що Британія продовжить підтримувати Україну через тренування та надання військової допомоги, але не планує направляти своїх солдатів безпосередньо на фронт.

Раніше французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Захід не повинен ставити обмежень щодо підтримки України, натякаючи на можливість відправлення французьких військових. Проте, в британському уряді позиція залишилась незмінною: країна надаватиме допомогу через тренування та військову підтримку, але не буде залучати свої війська до бойових дій в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року понад 45 тисяч українських військових пройшли навчання у Великої Британії.

Які меседжі поширювались мережею щодо введення військ Великої Британії в Україну