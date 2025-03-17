Довольны результатами, – Зеленский о применении "Длинного Нептуна"

Владимир Зеленский оценил первое боевое применение "Длинного Нептуна". Предварительно, именно эта ракета поразила НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае.

"Сегодня же докладывали по применению украинских ракет – "Длинного Нептуна". Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе мы будем говорить об этом с нашими партнерами. Украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров, прежде всего в Европе, – это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая непременно будет создана на нашем континенте. Альтернативы этому нет. Безопасность нужна, и это лишь вопрос времени, когда все на континенте поймут, что старая архитектура безопасности уже не сработает. Нужны новые вещи. Достаточно современного технологического оружия. Достаточно расходов на оборону. Достаточно инвестиций в оборонное производство. И главное – мотивация. Мотивация защищать свой дом. А это означает – контингенты, которые имеют соответствующий боевой опыт и которые тренируются в тех, кто имеет этот опыт", – говорится в сообщении Зеленского.