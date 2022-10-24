В ОК "Юг" объяснили, чего Россия добивается длительными воздушными тревогами: как это работает

Из-за угрозы ракетных ударов или атак дронов-камикадзе в Украине бывают достаточно длительные воздушные тревоги. Дело в том, что россияне подыскивают разные тактики, в частности, давления на украинцев.

Об этом 24 каналу сказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. В то же время она подчеркнула, что когда россияне поднимают свои самолеты, мы тоже можем несколько поднять.

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Чего Россия добивается длительными воздушными тревогами

Гуменюк пояснила, что воздушные тревоги на территории Украины провозглашаются в случае угрозы, но не всегда она реализуется.

Сейчас у врага есть необходимость подыскивать разные тактики, поэтому они могут быть и такими, когда это больше психологическое давление, чем ракетная атака,

– сказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга.

Она заметила, что не может рассказать абсолютно все, но подчеркнула, что когда российские оккупанты поднимают в воздух свои самолеты, мы тоже можем кое-что поднять.

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Сколько в общей сложности сбито ракет и дронов

Гуменюк подчеркнула, что об общем количестве сбитых вражеских ракет и дронов может рассказать спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Гнат.

Я могу говорить только о своей зоне ответственности. В частности, на Юге у нас достаточно мощные показатели в сбитии тех же дронов. На данный момент мы имеем уже более 180 наших сбивок против 40 попаданий дронов, когда они достигали цели,

– отметила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга.

Она объяснила, что не всегда было самое поражение, порой они попадали, например, в побережье, в воду. То есть, не всегда это была разрушительная сила.

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