Для Бахмута есть большие риски, – военный эксперт назвал цель оккупантов

Сегодня для Бахмута существуют большие риски. Речь идет не только о постоянных обстрелах, но и об отчаянных попытках россиян подойти непосредственно к населенному пункту.

Однако риски будут сохраняться до того момента, когда Украина получит надлежащее оружие. Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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О каком оружии идет речь

Коваленко отмечает, что сейчас мы нуждаемся в международной поддержке в виде дальнобойного высокоточного оружия. После того, как Украина ее получит, ситуация на фронте в корне изменится – в нашу пользу.

Ситуация на фронте изменится, и все мы увидим, как именно,

– уверяет спикер.

Какова ситуация в Бахмуте

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