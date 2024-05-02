Для части украинцев могут измениться правила выезда за границу, – ГПСУ

С 18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации. В соответствии с требованиями закона, правительство должно привести нормативные документы.

Стоит ожидать, что в правила пересечения границы могут внести изменения. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге, передает 24 Канал.

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Чего ожидать украинцам

В ГПСУ добавили, что пока не знают, кого именно будут касаться изменения.

Но учитывая, что также в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы,

– отметил Демченко.



