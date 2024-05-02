Варто очікувати, що у правила перетину кордону можуть внести зміни. Про це заявив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу, передає 24 Канал.

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Чого очікувати українцям

В ДПСУ додали, що наразі не знають, кого саме стосуватимуться зміни.

Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону,

– зауважив Демченко.

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