Не союзник, а ресурс: Китай может использовать Россию для собственных целей

Китай в больших объемах с большой скидкой покупает у России, в частности, нефть и газ. Более того, даже получает дополнительные бонусы и выгоды от того, что торгует со страной-агрессором. Но китайцы могут просто использовать Россию.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко. По его словам, китайцы воспринимают Россию как дополнительный ресурс в противостоянии с США.

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"Уже не как союзника, а как ресурс. Все же у России – ядерное оружие, и потенциал ядерного оружия больше, чем у Китая. Есть и ракетное оружие, впрочем, его качество вызывает вопросы", – сказал он.

Фесенко убежден, что природные и военные ресурсы России могут понадобиться Китаю в этом противостоянии.

Китай будет балансировать между формальным миротворчеством, формальным нейтралитетом и одновременно будет сохранять этого уже "младшего" зависимого партнера как дополнительный ресурс в дальнейшем противостоянии с западным миром,

– рассказал политолог.

А это проблема – вызов на будущее. Фесенко считает, что Китай "волнует" с точки зрения стратегической перспективы. Особенно американцев.

Политолог рассказал, как Китай воспринимает Россию: смотрите видео

Ослабление России в интересах Китая

Владимир Фесенко отметил, что определенное ослабление России – в интересах Китая, и во время полномасштабной войны уже произошла "смена ролей".

"Если раньше, хотя бы формально были такие равноправные отношения между Китаем и Россией, были общие интересы, но было равенство статусов. Сейчас ситуация совсем иная", – отметил он.

Политолог уверен, что сейчас всем очевидно, что чем дальше – тем больше Россия становится зависимой от Китая в экономическом и политическом плане.

"И это очень было заметно, например, на саммите Шанхайской организации сотрудничества осенью прошлого года, когда все постсоветские лидеры заглядывали в рот Си Цзиньпину и Эрдогану, а не Путину", – отметил Владимир Фесенко.

Внешняя политика Китая по отношению к России