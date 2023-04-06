Польша строит самую большую армию в Европе: как помощь Украине превращает ее в военную машину

Польшу с официальным визитом посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Это событие стало признанием роли Польши в помощи Украине по отражению российской агрессии, а также примером того, как государства ради общих целей и будущего отвергли давние споры.

Позиция Варшавы показательна и является примером для всего мира. Польша была одним из первых государств, предложивших Украине военную помощь (ПЗРК Piorun и САУ Krab стали хитами первых месяцев кампании 2022 года). Также Польша приютила миллионы украинских беженцев и стала надежным тылом и хабом для ВСУ. 24 Канал проанализировал, как в Европе укрепились позиции Варшавы за последний год.

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Российская угроза как катализатор реформ

Сейчас Польша – мощный лоббист Украины, а также локомотив организации поставок оружия. Именно решительная позиция президента Дуды фактически разблокировала поставки Украине западных танков. Польша передала Украине более 200 советских танков, а также 14 современных немецких Leopard 2. Также нельзя не отметить лидерство в вопросе поставки Украине самолетов.

Было бы наивно считать, что Польша делает все это в качестве жеста доброй воли, ведь все это – прямая и понятная инвестиция в собственную безопасность. Поляки хорошо помнят десятилетия советской оккупации и ужасы тоталитаризма, более того, знают, что угроза – реальна и сегодня.



Символический визит супругов Зеленских в Польшу​ / Фото ОП

Польша имеет общие границы с агрессивными соседями. И речь идет не только об оккупированном россиянами Калининграде, но и о российском сателлите – Беларуси, ныне оккупированной россиянами, которые к тому же обещают передать Александру Лукашенко ядерное оружие.

Кстати, призывы ракетных обстрелов Польши, которые ранее звучали в бестолковых шутках российских комиков из "КВН", ныне стали общим трендом на российском телевидении, как и напоминание о "Сувалкском коридоре" к оккупированному россиянами Кенигсбергу (российское название – Калининград).

Пока европейцам морду не разобьем – европейцы ничего не поймут. Но в этот раз мы из Европы не уйдем. Хотят поляки быть следующими – это не украинцы: мы не будем к ним относиться как к братьям. Мы уничтожим все эти города. Ракетными ударами просто на*рен уничтожим,

– российский пропагандист Владимир Соловьев призывает уничтожить Польшу ракетными ударами.

Все это не оставляет выбора Варшаве, как активно помогать Украине, которая сейчас массово утилизирует российскую армию, а соответственно – уменьшает угрозу для Польши.

Языком цифр: как Польша модернизирует свои вооруженные силы

Параллельно Польша активно модернизирует и увеличивает свои вооруженные силы. События в Украине стали сигналом и мощным катализатором реформ. Любопытно, что помогает полякам в этом Украина. Варшава посылает нам собственную военную технику не просто так – вместо нее (а это модернизированные советские образцы) получает современную технику от мировых лидеров (США, Южная Корея и т.д.).

Преступное нападение, совершенное Россией и непредсказуемый характер диктатора Путина, означают, что нам необходимо еще больше ускорить модернизацию. Для Польши очень важно как можно быстрее повысить уровень безопасности. Мы можем это сделать, только создав сильную армию. Достаточно сильную, чтобы сдержать любого потенциального агрессора от решения атаковать,

– заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Так, например, недавно стало известно, что США передадут Польше вместо МиГов за символическую плату свои – 24 истребителя F-22 Raptor. Также США предоставляют Варшаве гигантскую финансовую помощь для сдерживания и защиты от угрозы со стороны России.

Важно США продадут Польше за символический доллар 24 истребителя F-22 Raptor

Также у Польши есть контракт на 1 000 танков K2 ("Черная пантера") в Республике Корея (сначала контракт пепедусматривал лишь 400 танков). Кроме того, поляки обновляют собственную артиллерию 600 корейскими САУ K9s Thunder и 288 реактивными артиллерийскими системами MRL K239 Chunmoo. Также Республика Корея должна поставить 48 боевых самолетов FA-50.

Кроме того, у США Польша покупает дополнительно 18 пусковых установок HIMARS с 9 000 ракет (на самом деле этих РСЗО будет значительно больше), 250 танков M1A2 SEPv3 Abrams и 96 вертолетов AH-64E Apache.



Как Польша закупается военной техникой / Инфографика Guardian

Современное оружие Польша покупает не только за границей. Страна обладает мощным ВПК, способным самостоятельно производить широкую номенклатуру оружия и военной техники. Речь идет о заказе более 1 000 БМП Borsuk для польской армии, а также о недавнем заказе от ВСУ –100 БТР Rosomak.Все это создает новые рабочие места и способствует развитию экономики Польши, особенно на фоне инфляции и экономического кризиса в Европе (в настоящее время дефицит бюджета составляет около 11 процентов).

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300-тысячная армия станет самой большой в Европе

Межпартийная поддержка военных расходов также, похоже, продолжится, несмотря на серьезные разногласия в Польше. Осознавая угрозу со стороны России, оппозиционные партии в большинстве своем согласились с тем, что Варшава должна тратить средства, по крайней мере пока, хотя бы для того, чтобы избежать судьбы Украины.

Польша увеличивает численность собственных вооруженных сил со 160 000, накануне вторжения, до 250 000 – 300 000 профессиональных солдат и 50 тысяч сотрудников гражданской обороны.



Бойцы бригады территориальной обороны Польши приносят присягу, июнь 2022 / Фото минобороны Польши

Это не просто теория. Новые дивизии "Пехота Легионов" развернут именно по линии возле Белостока, чтобы у России не было никаких иллюзий относительно коридора на Сувалки.

Польша готовит десантную дивизию, которая будет способна помочь союзникам из стран Балтии. До 2022 года стратегия НАТО в случае нападения россиян на Литву, Латвию и Эстонию предполагала, что Россия в любом случае оккупирует эти территории, и их придется отбивать.Сегодня события в Украине изменили этот план – определяющее место в нем будет играть именно польское войско. Также Польша активно изучает опыт боев ВСУ в городской зоне и готовит свою армию к этим испытаниям.Польские солдаты на полигоне Нова Деба в сентябре 2022 года во время совместных учений с США и Великобританией / Фото NurPhoto

Все это делает Войско Польское одним из самых больших в Европе – грозной силой, с которой должны считаться все. Особенно – Россия.

Сколько Польша тратит на оборону

Как член НАТО, Польша имеет рекомендацию тратить на оборону не менее 2% ВВП. До российского полномасштабного вторжения эти предписания особо не соблюдались, однако сейчас Варшава увеличивает расходы до рекордных 4%. Предыдущая версия бюджета предусматривала 3%, в бюджете-2022 на оборону было выделено 2,42% – это самый высокий процент средств, выделенных на армию среди всех стран НАТО.

Нынешний оборонный бюджет составляет рекордные 20,4 миллиарда евро. И уже с учетом внебюджетных средств эта сумма растет до 25 миллиардов евро .

. Всего же в следующие 10 лет Польша планирует потратить на перевооружение примерно 90 миллиардов евро. Это сопоставимо с расходами программы модернизации Бундесвера на 100 миллиардов евро и говорит о серьезных амбициях.

2% расходов на оборону – консенсусное требование, утвержденное на саммите НАТО в Чикаго еще в 2012 году. В начале российской агрессии в 2014 году этому критерию отвечали только три страны НАТО из 30 – США, Великобритания и Греция.В настоящее время список увеличился до 7 – добавились Польша, Литва, Эстония и Латвия. Другие государства также увеличивают расходы на оборону, но на плановый показатель в 2% пока не вышли.



Польские солдаты проводят боевую артиллерийскую стрельбу из самоходных гаубиц K-55A1 на армейском полигоне в Па Ю, Южная Корея, в марте / Фото YONHAP/EPA-EFE/Shutterstock

Мощная инвестиция: с Варшавой считаются в Берлине и Париже

Мощное усиление польской армии конвертируется и в политическое влияние. Президент США Байден не просто так превращает Польшу в опорный пункт своего визита в Европу, Лондон видит в Польше своего ключевого союзника на континенте.

С позицией Варшавы вынуждены считаться и в Брюсселе, Париже и Берлине. В настоящее время между Германией и Польшей продолжается неформальное соревнование за то, кто больше поможет Украине – на передачу МиГ-29 канцлер Шольц ответил 12 миллиардами евро для Киева на закупку оружия и снарядов.

Все это делает Польшу влиятельным и мощным региональным государством, центром влияний и центром силы. Война не вечна и в Польше это хорошо понимают, Варшава работает на перспективу и ведет активную дипломатическую работу и применяет свою "мягкую силу".

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Все чаще звучат идеи о возрождении концепции Międzymorze или Интермариума (это, между прочим, давняя мечта украинских националистов, начиная с Черновола) – как единого экономического и культурного пространства стран-партнеров, объединенных общей историей и демократическими ценностями.



Концепция Межморья с Украиной на карте / Wiki

После военного поражения России и свержения режима Лукашенко в Беларуси препятствий для этого не станет, откроются новые перспективы. Возможно, именно обновленная польская армия составит основу миротворческого контингента в России и обеспечит контроль над полезными ископаемыми бывшего агрессора и своевременную уплату репараций. Интересно, что на это скажет Соловьев.