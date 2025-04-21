Время идет: что заставило Путина записать публичное обращение о войне

Путин сделал еще один шаг в направлении взаимопонимания с США. У России гораздо более широкие амбиции и представления о собственном будущем и роли в мировой политике, чем просто вопрос оккупации Украины.

Об этом заявил в эфире 24 Канала политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун. Он отметил, что Москва системно работает с американским избирателем – прежде всего с Дональдом Трампом и его окружением.

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Для чего Путин выступил с обращением

Кремль подходит к отношениям с США с позиции бизнес-логики, а не международного права или политических процессов, которые формировались десятилетиями. Видеообращение российского диктатора было только с одной целью.

Путин понимает, что надо если не сделать реальный шаг навстречу, то хотя бы создать иллюзию того, что Россия якобы соглашается на американские предложения. Это – затягивание времени, согласования, которые не соблюдаются ни одного дня. В частности, как в случае с "пасхальным перемирием",

– сказал Максим Джигун.

Он добавил, что Украина четко демонстрировала ситуацию на фронте во время "пасхального перемирия" – почти в режиме "час за часом". Обратное предложение украинской власти стало сильным шагом, ведь заставило Путина реагировать и маневрировать.

"Думаю, мы приближаемся к дедлайну Трампа, после которого он будет принимать решения. И эти решения могут задеть одну или даже обе стороны. Понимая, что терпение у Трампа заканчивается, Путин решил сделать ход на опережение – заявить, что "мы за перемирие", "готовы к отказу от участия в активных боевых действиях", но "примите наши условия, и на том – все"", – сказал Максим Джигун.

По мнению политолога, это скорее попытка польстить Трампу, чем реальная мирная инициатива. На самом деле ситуация существенно отличается от официально озвученных намерений.

Что изменит текущая неделя для Украины

Эта неделя, по оценке политолога, станет определяющей для Украины: станет понятно, продолжим ли мы движение в партнерстве с США, или останемся с европейцами, тогда как американцы сосредоточатся на собственных глобальных интересах – в Гренландии, Канаде и других регионах, а также на торговой войне с Китаем.

Отдельное внимание, по словам Джигуна, следует уделить предстоящей встрече в Лондоне, которая также будет важной для формирования нового политического расклада.

И очевидно, что каждая из сторон – как Украина – абсолютно честно и открыто, так и Россия – манипулятивно и лживо – будут бороться за лояльность со стороны американского президента. Иначе с этой администрацией работать невозможно,

– сказал Джигун.

Он добавил, что новая администрация США руководствуется не принципами международного права и не четким разграничением между союзниками и врагами, а желанием как можно быстрее завершить войну любым способом.