Российская пропаганда использовала Трампа в своих интересах

Москва говорила о возможном мире с Украиной только с одной целью. Из-за значительных потерь в армии она остро нуждалась в новобранцах.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман в эфире 24 Канала рассказал, что российская пропаганда создавала впечатление, будто войну действительно можно остановить. Это было сделано для того, чтобы заманить общество в военкоматы.

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Политолог добавил, что россияне действительно поверили в скорое завершение войны и решили подзаработать, подписав контракты.

Удалось ли России достичь цели

Он добавил, что в Москве и не только зафиксирован резкий прирост людей, подписавших контракт на военную службу. Для власти это крайне важно, ведь в прошлом году они повысили сумму выплат по контракту до невиданного уровня, но люди все равно не спешили идти служить. И вот Россия запускает дезинформацию о якобы скором наступлении мира – и россияне в это поверили, отправившись в военкоматы.

Он добавил, что теперь пропаганда не станет резко заявлять, что Дональд Трамп "сорвал мир" и что мира точно не будет. Она будет откладывать сообщения о том, что в ближайшее время мира не ожидается, чтобы как можно больше людей успели подписать контракт.

А подписал – все, возврата нет. Это значит, что ты уже себе не принадлежишь. Ты – просто раб. Раб-гладиатор, которого посылают на арену с дикими зверями. Бежать уже некуда – тебя просто разорвут. А если попытаешься сбежать – получишь большой тюремный срок,

– сказал Эйдман.

Он подчеркнул, что самое главное для России сейчас – привлечь как можно больше контрактников. Она пытается обмануть и втянуть в армию как можно больше людей для ведения войны против Украины.