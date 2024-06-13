Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что использование некоторых элементов этого ЗРК может быть важным для врага. Все, чтобы по крайней мере испытать комплекс и проверить цифры, что написаны на бумагах. К слову, о размещении элементов С-500 на полуострове сообщил глава ГУР МО.

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Для чего врагу части С-500 в Крыму

"Россияне часто любят преувеличивать технический характер. Чтобы хотя бы частично подтвердить их в реальных боевых условиях", – сказал Долинце.

Какие характеристики этого комплекса

ЗРК С-500 – не классический комплекс для противовоздушной обороны. Это непосредственно так называемый комплекс противоракетной обороны. Основная его задача – уничтожение межконтинентальных баллистических ракет и соответствующих объектов в ближнем космическом пространстве.

То есть эта система разработана именно для противодействия целям на большой высоте. Речь идет о 200 километрах над уровнем Земли.

"Вероятнее всего, таких целей для такого комплекса на территории Крыма в принципе нет, потому что Украина такого вооружения и таких средств поражения не имеет", – рассказал авиационный эксперт.

Именно поэтому враг может использовать отдельные части или элементы взаимодействия С-500. Это может быть достаточно логичным, ведь такой ЗРК интегрируется в единую систему противовоздушной обороны обмена данными с другими системами. Например, С-300 и С-400.

Захватчики могут использовать радары С-500 для обнаружения целей и сопровождения ракет.

Радарная станция к С-500 мощнее, чем к С-400. Ее дальность, как заявляет враг, якобы на 150 – 200 километров больше. Так россияне могут пытаться компенсировать потерю самолетов ДРЛО А-50. Все, чтобы наблюдать за воздушным пространством над территорией Украины и сопровождать свои ракеты с пусковых С-300 и С-400.

Кроме того, захватчики могут использовать и командные пункты к С-500. Они также могут работать в единой системе обмена данными и управления противовоздушной обороны.

Прежде всего это может свидетельствовать о том, что у врага сейчас начинает наступать дефицит данных элементов комплексов. Речь идет о непосредственно так называемых антенных комплексах, которые имеют соответствующие радарные системы для обнаружения, сопровождения целей. Пусковые, наверняка, будут тоже одними из приоритетных целей, так же как их командные пункты и антенные системы,

– считает Долинце.

Удары по временно оккупированному Крыму