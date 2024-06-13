Про це 24 Каналу розказав авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що використання деяких елементів цього ЗРК може бути важливим для ворога. Усе, аби принаймні випробувати комплекс та перевірити цифри, що написані на паперах. До слова, про розміщення елементів С-500 на півострові повідомив очільник ГУР МО.

Дивіться також Гра триватиме далі: Світан пояснив, як ЗСУ постійно знищують ППО Росії в Криму

Для чого ворогу частини С-500 у Криму

"Росіяни часто люблять перебільшувати технічний характер, щоб хоча б частково підтвердити їх у реальних бойових умовах", – сказав Долінце.

Які характеристики цього комплексу

ЗРК С-500 – не класичний комплекс для протиповітряної оборони. Це безпосередньо так званий комплекс протиракетної оборони. Основне його завдання – знищення міжконтинентальних балістичних ракет та відповідних об'єктів у близькому космічному просторі.

Тобто ця система розроблена саме для протидії цілям на великій висоті. Мовиться про 200 кілометрів над рівнем Землі.

"Найімовірніше, таких цілей для такого комплексу на території Криму в принципі немає, тому що Україна такого озброєння та таких засобів ураження не має", – розповів авіаційний експерт.

Саме тому ворог може використовувати окремі частини або елементи взаємодії С-500. Це може бути достатньо логічним, адже такий ЗРК інтегрується в єдину систему протиповітряної оборони обміну даними з іншими системами. Наприклад, С-300 та С-400.

Загарбники можуть використовувати радари С-500 для виявлення цілей та супроводження ракет.

Радарна станція до С-500 потужніша, аніж до С-400. Її дальність, як заявляє ворог, нібито на 150 – 200 кілометрів більше. Так росіяни можуть намагатися компенсувати втрату літаків ДРЛС А-50. Усе, аби спостерігати за повітряним простором над територією України та супроводжувати свої ракети з пускових С-300 та С-400.

Окрім того, загарбники можуть використовувати й командні пункти до С-500. Вони також можуть працювати у єдиній системі обміну даними та управління протиповітряної оборони.

Передусім це може свідчити про те, що у ворога нині починає наставати дефіцит даних елементів комплексів. Мовиться про безпосередньо так звані антенні комплекси, які мають відповідні радарні системи для виявлення, супроводження цілей. Пускові, напевно, будуть теж одними з пріоритетних цілей, так само як їхні командні пункти та антенні системи,

– вважає Долінце.

Удари по тимчасово окупованому Криму