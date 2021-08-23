Для исправления исторической ошибки, – Зеленский пригласил Россию к участию в Крымской платформе

Во время первого саммита Крымской платформы в Киеве президент Зеленский призвал присоединиться Россию. Москва, подчеркнул глава государства, была настолько активной, что сложилось впечатление, что она уже полноценный участник мероприятия.

Это Зеленский отметил во время заключительной речи на саммите. Он отметил, что хотя Россия участницей не была, однако постоянно что-то комментировала.

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Россия может исправить исторические ошибки

Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее трагической исторической ошибки,

– пояснил президент.

Президент пообещал в итоговой декларации оставить место для подписи представителя России. Скорее всего, сказал Зеленский, эта строка будет последней, да и заполнят ее на итоговом саммите – в Ялте.

В России саммит назвали "недружественным"

Между тем, в России продолжают высказываться о саммите, проведенном в Киеве. Конечно, страна-агрессор расценила Крымскую платформу как "недружественное и антироссийское мероприятие".

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