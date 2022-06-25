Для Лукашенко это станет последним приказом, – Жданов о возможном вступлении Беларуси в войну
У украинской разведки нет никаких данных о предпосылках или подготовке вторжения. Однако наши защитники в любом случае следят за ситуацией и готовы к любому варианту развития событий.
Военный эксперт Олег Жданов склоняется к позиции украинской разведки. Об этом он заявил в эфире 24 канала.
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"Для Лукашенко это может стать последним приказом, который он отдаст в должности, которую незаконно занимает. Или вообще в этой жизни", – сообщил Олег Жданов.
Такой приказ может повлечь за собой социальный взрыв. Все же в Беларуси антивоенные настроения набирают обороты,
– рассказал Жданов.
По его словам, там народ в первую очередь задает вопрос: "Зачем нам вообще война?". В этом немалую роль сыграла российская армия, которая в январе находилась на учениях в Беларуси.
Как повлияли российские войска
Олег Жданов отметил, что белорусы поняли, что такое российская армия и вообще война.
Они на себе ощутили последствия. Белорусская армия использовалась как прислуга для российской армии. Они перегружали тела убитых российских солдат. Перегружали раненых, которых привозили, и грузили их в санитарные поезда,
– сообщил Олег Жданов.
"Белорусы были лишены возможности нормально обслуживать в медицинских учреждениях, потому что они были полностью забиты российскими ранеными. Даже белорусских солдат, особенно срочников, привлекли для отмывания техники, пришедшей на ремонт, от крови и остатков человеческих тел", – добавил Жданов.
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- Ночью и утром 25 июня Россия массово атаковала территорию Украины ракетами. Сообщали о взрывах во Львовской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях, а также в Николаеве. Большинство из этих ракет было запущено из Беларуси.
- Оккупанты в Беларуси начали грузить боеприпасы в вагоны. Пока это делают в больших артиллерийских базах вооружения. В частности, грузят боеприпасы в населенном пункте Бронная Гора. Там размещается 46-й арсенал боеприпасов.