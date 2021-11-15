Для Лукашенко это вопрос физического выживания – белорусский журналист о миграционном кризисе

Из-за миграционного кризиса Евросоюз готовится расширить санкции против Беларуси. Однако Александра Лукашенко это не останавливает. Он и в дальнейшем ежедневно "повышает ставки".

Такую позицию в эфире 24 канала высказал белорусский журналист Франак Вячорка. Он считает, что самопровозглашенный президент Беларуси играет ва-банк.

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"Это для него не просто вопрос репутации, а вопрос выживания. И даже не политического, а физического. Поэтому он постоянно повышает ставки, проводит эскалацию ежедневно", – заверил Вячорка.

По словам журналиста, Лукашенко заинтересован, чтобы в любых переговорах у него была лучшая позиция.

Он меняет фокус с внутриполитического до пограничного конфликта. Мол, давайте решим пограничный кризис, а потом мы сами будем выяснять белорусские дела. Франак Вячорка Белорусский журналист

Вячорка: Лукашенко попытается выйти не лузером

Журналист предположил, что Лукашенко сожалеет, что эта история с мигрантами случилась вообще. Дело в том, что ситуация выходит из-под контроля.

Думаю, он сам не знает, что делать с мигрантами. Растет недовольство среди его недавних сторонников,

– заметил Вячорка.

По словам журналиста, Лукашенко уже сжег все возможные мосты. Еще весной он имел шанс договориться, освободить политзаключенных. Европа еще с ним разговаривала после ситуации с самолетом Ryanair. Однако уже все изменилось.

Сейчас он – изгнанник. Такой же делает нашу страну, нашу Беларусь,

– заявил Вячорка.

В мае 2021 года оппозиционного журналиста Романа Протасевича сняли с самолета Ryanair. Его вместе с девушкой задержали в Минске . Тогда разгорелся скандал из-за таких действий режима.

"Я не думаю, что он сам надеется на какие-то шансы. Он попытается как-то протянуть это время. Выиграть еще месяц, год. Однако он для себя уже в стадии примирения – когда он уже понимает, что его время уходит. Он только попытается как-то отойти не лузером", – подытожил журналист.

Вячорка прокомментировал действия режима Лукашенко: смотрите видео

Миграционный кризис: кратко