Для Лукашенко это вопрос физического выживания – белорусский журналист о миграционном кризисе
Источник:24 канал
Из-за миграционного кризиса Евросоюз готовится расширить санкции против Беларуси. Однако Александра Лукашенко это не останавливает. Он и в дальнейшем ежедневно "повышает ставки".
Такую позицию в эфире 24 канала высказал белорусский журналист Франак Вячорка. Он считает, что самопровозглашенный президент Беларуси играет ва-банк.
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"Это для него не просто вопрос репутации, а вопрос выживания. И даже не политического, а физического. Поэтому он постоянно повышает ставки, проводит эскалацию ежедневно", – заверил Вячорка.
По словам журналиста, Лукашенко заинтересован, чтобы в любых переговорах у него была лучшая позиция.
Он меняет фокус с внутриполитического до пограничного конфликта. Мол, давайте решим пограничный кризис, а потом мы сами будем выяснять белорусские дела.
Вячорка: Лукашенко попытается выйти не лузером
Журналист предположил, что Лукашенко сожалеет, что эта история с мигрантами случилась вообще. Дело в том, что ситуация выходит из-под контроля.
Думаю, он сам не знает, что делать с мигрантами. Растет недовольство среди его недавних сторонников,
– заметил Вячорка.
По словам журналиста, Лукашенко уже сжег все возможные мосты. Еще весной он имел шанс договориться, освободить политзаключенных. Европа еще с ним разговаривала после ситуации с самолетом Ryanair. Однако уже все изменилось.
Сейчас он – изгнанник. Такой же делает нашу страну, нашу Беларусь,
– заявил Вячорка.
"Я не думаю, что он сам надеется на какие-то шансы. Он попытается как-то протянуть это время. Выиграть еще месяц, год. Однако он для себя уже в стадии примирения – когда он уже понимает, что его время уходит. Он только попытается как-то отойти не лузером", – подытожил журналист.
Вячорка прокомментировал действия режима Лукашенко: смотрите видео
Миграционный кризис: кратко
- Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась в начале ноября. Несколько тысяч мигрантов двинулись к границе 8 ноября.
- Европейские страны убеждены, что виновным в этой ситуации является именно белорусский режим. В то же время в НАТО заявили, что Лукашенко использует нелегалов для давления на Европу.
- Более 200 мигрантов пробовали 14 ноября прорваться через границу.
- Украина решила укрепить границу с Беларусью.