"Для нас такого вопроса нет": Кремль исключает тему Крыма на встрече Путина и Зеленского

10 октября 2021 , 23:02
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения деоккупации Крыма. Речь идет о нарушении темы полуострова во время личной встречи президентов Украины и России.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на комментарий представителя страны-агрессора. Песков подчеркнул, что для России нет подобного вопроса.

К теме Есть контакты, но не общее понимание: у Путина заговорили о встрече с Зеленским

Кремль в очередной раз умалчивает деоккупацию Крыма

Спикер Владимира Путина категорически отрицал подобную идею во время возможной встречи президентов. "Нет. Для Кремля подобного вопроса не существует", – заявил Песков в ответ на вопрос о полуострове.

Заметьте! Эксперты уверены, что встреча президентов России и Украины не состоится в ближайшее время. Ссылаясь на источники в руководстве России, есть 12 неподтвержденных решений, которых могли бы достичь Украина и Россия. Кремль якобы направил эти темы Украине, однако до сих пор не получил на них ответа.

Ранее Песков заявлял, что Россия делает невозможными любые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они якобы маловероятны из-за позиции украинской стороны.

Также пресс-секретарь Кремля сообщал, что встреча президентов может вообще не состояться, если Украина захочет обсудить вопросы Крыма и Донбасса.

Встреча Путина и Зеленского: самое главное

  • Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Востоке Украины. Это случилось во время нарастания российских войск у границы с Украиной.
  • В ответ российский президент предложил Зеленскому встретиться с боевиками оккупированной Донетчины и Луганщины, если ему хочется переговоров о войне.
  • По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская сторона полностью готова к встрече, а Кремль ее не хочет.
  • Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президенты встретятся лишь для того, чтобы обсудить вопросы Крыма.
  • В начале сентября 2021 года президент в очередной раз заявил, что готов к встрече с Путиным. Однако в России ответили, что обсуждать Крым и Донбасс не будут.
Автор: Роман Стек