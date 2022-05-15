Для расследования преступлений России: в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда

Россия цинично нарушает все возможные международные нормы и массово совершает в Украине военные преступления. Расследовать их будут следователи Международного уголовного суда.

Они посетят наше государство уже на следующей неделе. Об этом сообщил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

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Самое большое отправление МУС

По его словам, Международный уголовный суд заключил соглашение о сотрудничестве с совместной следственной группой, которую сформировали Польша, Литва и Украина.

На следующей неделе 42 следователя отправятся в Украину. Это – самое большое отправление, которое когда-либо делало мое учреждение,

– отметил Карим Хан.

В то же время, он отметил, что учреждение не занимает ни одну из сторон – ни Украины, ни России. Мол, прежде всего, нужно исследовать все факты и установить истину.

Оккупантам не простят военные преступления

Эксперт уверен, что избежать ответственности россияне не смогут. Ни одно военное преступление им не простят.

"Самое главное, чтобы расследование было достоверным, честным и независимым, чтобы потом судья мог принять решение. Я очень рад работать с украинской властью", – сказал он.

Карим Хан сообщил, что Международный уголовный суд будет иметь возможность получить доступ к общим документам.

Среди следователей – специалисты из Нидерландов

Прокурор отметил, что среди тех, кто скоро приедет в Украину, в том числе и 30 специалистов из Нидерландов – судмедэксперты и аналитики.

Отметим, что работа МКС может быть усложнена тем, что Россия не ратифицировала Римский устав. Потому она не обязана сотрудничать с уголовным судом.

Как присоединиться к сбору военных преступлений оккупантов

Разница между военным и воинским преступлениями очень существенна. Важно понять, какие именно преступления совершают захватчики.

Напомним, что сбор военных преступлений России проходит на специальных платформах:

Вы можете предоставлять фото и видео с места событий, письменные и устные показания потерпевших, а также материальные показания.

Оккупанты будут отвечать за военные преступления

В четверг, 12 мая, стало известно, что ООН расследует военные преступления России в Украине. Там приняли Резолюцию "Ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии".

Еще 6 мая в Организации Объединенных Наций заявили, что действия государства-агрессора могут признаться как военные преступления.

В Офисе Президента отметили, что отслеживают все преступления коллаборантов и оккупантов в Херсонской области. Поэтому каждый из них будет отвечать за содеянное.

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