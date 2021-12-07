Для старта денег достаточно, – Гетманцев об укреплении границы Украины
Источник:24 канал
На фоне обострения ситуации на востоке Украина должна укрепить свои границы. Это требует большого количества денег.
Кроме этого, необходим определенный процесс. Такое мнение в эфире авторской программы Екатерины Соляр высказал глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.
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Гетманцев: Доведем процесс до конца
По его словам, строительство границы – это, прежде всего, проект, требующий финансирования.
Поэтому для старта программы – достаточно денег,
– подчеркнул Гетманцев.
Он отметил, что из бюджета выделяют необходимые финансы для составления соответствующей проектной документации и на границу.
"Мы этот процесс сакцентировали, начали делать и доведем до конца. Равно как и доведем до конца то, что дороги у нас станут европейского уровня. Люди видят, как это происходит", – заметил Гетманцев.
Укрепление украинских границ: главное
- По информации иностранных СМИ и разведки Россия активно наращивает свое присутствие возле украинских границ.
- О росте количества войск сообщил и министр обороны Алексей Резников.
- По словам экспертов, пока не стоит паниковать, но к отражению агрессии нужно готовиться.
- Потому Вооруженные силы Украины усиливают границы с Россией и Беларусью мощными комплексами.
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