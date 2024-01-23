Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины, – в Белом доме сделали важное заявление

Украина почти два года противостоит полномасштабному вторжению России. В Белом доме считают, что следующие месяцы будут иметь критическое значение для нашего государства.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что Конгресс должен скорее принять решение, касающееся финансовой поддержки Украины.

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Важно помочь нашей стране

Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины,

– подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Россия в дальнейшем будет бить по Украине как дронами-камикадзе, так и ракетами. Следовательно, командованию нашего государства приходится принимать сложные решения. Они касаются того, какое оружие и боеприпасы использовать в условиях, когда запасы сокращаются.

Параллельно Иран и Северная Корея продолжают давать оружие России. В частности, речь идет о баллистических ракетах. В то же время страна-агрессор наладила производство дронов-камикадзе и других систем вооружения на своей территории.

На фоне этого Кирби подчеркнул, что администрация Джо Байдена хочет, чтобы Украина победила. Он напомнил, что американский лидер четко отмечал, что наше государство должно стать процветающим и суверенным. И что у него должны быть восстановлены границы и суверенитет.

И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов,

– подчеркнул Кирби.

Трамп продолжает играть в популизм

Обратим внимание, что Дональд Трамп продолжает делать странные заявления, касающиеся войны в Украине. Накануне он уверял, что сможет закончить ее до момента, когда официально войдет в Белый дом.

Соответствующее заявление он сделал во время своей встречи с поклонниками в Нью-Йорке. Дональд Трамп пообещал, что остановит войну России против Украины к своей инаугурации. Правда, для этого ему сначала нужно одержать победу.

Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы это урегулируем, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее Трамп уверял, что сможет закончить войну за 24 часа. Владимир Зеленский пригласил опального американского политика в Киев. Правда, при условии, что он сможет за сутки остановить российскую агрессию.