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      Для этого и нужна вода: Россия хочет превратить Крым в наркотическое гетто

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      Россия хочет массово выращивать в Крыму опийный мак / indianspices.ru

      Так называемый проректор по внешним связям "Крымского федерального университета" Михаил Сергеев предложил выращивать в оккупированном Россией Крыму синтетические опиаты и каннабиноиды. В частности, их предлагают использовать в медицине как обезболивающее.

      Сегодня мировая наука, особенно сельское хозяйство, говорит, что опиаты и каннабиноиды значительно лучше действуют в медицине, если они растительного происхождения, рассказал Сергеев в интервью "Вести.Крым".

      Важно: Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова

      Многие страны уже думают о том, чтобы прекратить выращивать сады в больших количествах, а производить опиоидные маки. Следует учитывать то, что сейчас в законодательство России вносятся изменения, и то, что в Крыму организовывается биотехнологический комплекс,
      – подчеркнул представитель оккупантов.

      Таким образом, убеждает он, именно оккупированную украинскую землю можно использовать для того, чтобы выращивать наркотики.

      Что известно о "наркотических" изменениях в законодательстве России?Российское правительство разрешило культивировать мак и коноплю в медицинских и промышленных целях. Так, например, мак снотворный можно выращивать без каких-либо ограничений относительно доли наркотических и психотропных веществ.

      Почему для наркотизации выбран именно Крым

      Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин убежден, что России нужно место, где можно массово выращивать наркотики, в случае глобального конфликта. Мол, в таких условиях для нужд российских вооруженных сил нужно будет очень много обезболивающего.

      К слову: Украинцы из Крыма боятся, что Украина забыла о них, – освобожденный из плена крымчанин Семена

      По словам Бабина, синтетические аналоги могут производиться российской индустрией, а ключевые поставщики легального морфия контролируются странами Запада.

      Для связанного с таким "сельским хозяйством" наркобизнеса и наркотрафика высших должностных лиц России серая зона оккупации является идеальным местом. Теперь понятно, на какие собственно потребности возникают договоренности относительно поставок днепровской воды для агросектора Крыма,
      – подчеркнул экс-представитель президента в Крыму.

      Резюмируя, он подчеркнул, что страны Запада хорошо понимают последствия наркотизации Крыма и будут принимать меры ко всем привлеченным для этого чиновников. В том числе и для тех, кто сегодня организует орошение будущих миллионных маковых плантаций украинской водой.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Наркотики Вода в Крыму Аннексия Крыма Новости Крыма
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