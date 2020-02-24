Для цього і потрібна вода: Росія хоче перетворити Крим у наркотичне гетто

Так званий проректор з зовнішніх зв'язків "Кримського федерального університету" Михайло Сергеєв запропонував вирощувати в окупованому Росією Криму синтетичні опіати і канабіноїди. Зокрема, їх пропонують використовувати у медицині як знеболювальне.

Сьогодні світова наука, особливо сільське господарство, каже, що опіати і канабіноїди значно краще діють у медицині, якщо вони рослинного походження, розповів Сергеєв в інтерв'ю "Вести.Крым".

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Багато країн вже думають про те, щоб припинити вирощувати сади у великих кількостях, а виробляти опіоїдні маки. Варто враховувати те, що зараз в законодавство Росії вносяться зміни, і те, що в Криму організовується біотехнологічний комплекс,

– підкреслив представник окупантів.

Таким чином, переконує він, саме окуповану українську землю можна використати для того, щоб вирощувати наркоту.

Що відомо про "наркотичні" зміни до законодавства Росії?Російський уряд дозволив культивувати мак і коноплю у медичних і промислових цілях. Так, наприклад, мак снодійний можна вирощувати без будь-яких обмежень щодо частки наркотичних і психотропних речовин.

Чому для наркотизації обрано саме Крим

Експредставник президента України у Криму Борис Бабін переконаний, що Росії потрібно місце, де можна масово вирощувати наркоту, на випадок глобального конфлікту. Мовляв, у таких умовах для потреб російських збройних сил потрібно буде дуже багато знеболювального.

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За словами Бабіна, синтетичні аналоги не можуть вироблятися російською індустрією, а ключові постачальники легального морфію контролюються країнами Заходу.

Для пов'язаного з таким "сільським господарством" наркобізнесу та наркотрафіку вищих посадовців Росії сіра зона окупації є ідеальним місцем. Тепер зрозуміло, на які власне потреби виникають домовленості з постачання дніпровської води для агросектору Криму,

– підкреслив експостпред президента у Криму.

Резюмуючи, він наголосив, що країни Заходу добре розуміють наслідки наркотизації Криму та будуть вживати заходи до усіх залучених для цього високопосадовців. Зокрема й для тих, хто сьогодні організовує зрошування майбутніх мільйонних макових плантацій українською водою.