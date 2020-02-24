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      Для цього і потрібна вода: Росія хоче перетворити Крим у наркотичне гетто

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      Росія хоче масово вирощувати у Криму опійний мак / indianspices.ru

      Так званий проректор з зовнішніх зв'язків "Кримського федерального університету" Михайло Сергеєв запропонував вирощувати в окупованому Росією Криму синтетичні опіати і канабіноїди. Зокрема, їх пропонують використовувати у медицині як знеболювальне.

      Сьогодні світова наука, особливо сільське господарство, каже, що опіати і канабіноїди значно краще діють у медицині, якщо вони рослинного походження, розповів Сергеєв в інтерв'ю "Вести.Крым".

      Важливо: Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова

      Багато країн вже думають про те, щоб припинити вирощувати сади у великих кількостях, а виробляти опіоїдні маки. Варто враховувати те, що зараз в законодавство Росії вносяться зміни, і те, що в Криму організовується біотехнологічний комплекс,
      – підкреслив представник окупантів.

      Таким чином, переконує він, саме окуповану українську землю можна використати для того, щоб вирощувати наркоту.

      Що відомо про "наркотичні" зміни до законодавства Росії?Російський уряд дозволив культивувати мак і коноплю у медичних і промислових цілях. Так, наприклад, мак снодійний можна вирощувати без будь-яких обмежень щодо частки наркотичних і психотропних речовин.

      Чому для наркотизації обрано саме Крим

      Експредставник президента України у Криму Борис Бабін переконаний, що Росії потрібно місце, де можна масово вирощувати наркоту, на випадок глобального конфлікту. Мовляв, у таких умовах для потреб російських збройних сил потрібно буде дуже багато знеболювального.

      До слова: Українці з Криму бояться, що Україна забула про них, – звільнений з полону кримчанин Семена

      За словами Бабіна, синтетичні аналоги не можуть вироблятися російською індустрією, а ключові постачальники легального морфію контролюються країнами Заходу.

      Для пов'язаного з таким "сільським господарством" наркобізнесу та наркотрафіку вищих посадовців Росії сіра зона окупації є ідеальним місцем. Тепер зрозуміло, на які власне потреби виникають домовленості з постачання дніпровської води для агросектору Криму,
      – підкреслив експостпред президента у Криму.

      Резюмуючи, він наголосив, що країни Заходу добре розуміють наслідки наркотизації Криму та будуть вживати заходи до усіх залучених для цього високопосадовців. Зокрема й для тих, хто сьогодні організовує зрошування майбутніх мільйонних макових плантацій українською водою.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Наркотики Вода в Криму Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
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