Заместителю министра аграрной политики избрали меру пресечения и назначили многомиллионный залог

Маркиян Дмитрасевич, заместитель министра аграрной политики, – подозреваемый по делу о завладении землей. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен.

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для Дмитрасевича, ограничив его свободу передвижения до 7 июля 2024 года. Однако у чиновника есть альтернатива – внесение залога в размере более 20 миллионов гривен.

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Мера пресечения для Дмитрасевича

В случае внесения залога Дмитрасевич обязан выполнять ряд условий: не общаться со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет. Однако он может и обжаловать решение в апелляционной палате.

Решение принял следственный судья Андрей Бицюк. Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС,

– сообщает Центр противодействия коррупции.

Дмитрасевичу инкриминируют завладение землей на сумму в 291 миллион гривен и попытку завладения землей на 190 миллионов. В целом речь идет о более 480 миллионах, как можно было посчитать.

По данным следствия, Дмитрасевич действовал по указанию нынешнего министра аграрной политики Николая Сольского, представляясь как "Маркиян от Николая Сольского".

Прокурор отмечала, что подозреваемый готовил проекты судебных решений, которые должны были лишить госпредприятия "Искры" и "Надежды" права пользования землей, а также отправлял Сольскому справки с "просьбами" по судебным делам.

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Следствие располагает доказательствами, что подобные земельные махинации могли иметь место и в других регионах Украины. Однако последнее слово должно быть за судом.

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