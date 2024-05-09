Заместителю министра аграрной политики избрали меру пресечения и назначили многомиллионный залог

9 мая 2024, 09:29
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ЦПК

Маркиян Дмитрасевич, заместитель министра аграрной политики, – подозреваемый по делу о завладении землей. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен.

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для Дмитрасевича, ограничив его свободу передвижения до 7 июля 2024 года. Однако у чиновника есть альтернатива – внесение залога в размере более 20 миллионов гривен.

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Мера пресечения для Дмитрасевича

В случае внесения залога Дмитрасевич обязан выполнять ряд условий: не общаться со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет. Однако он может и обжаловать решение в апелляционной палате.

Решение принял следственный судья Андрей Бицюк. Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС,
– сообщает Центр противодействия коррупции.

Дмитрасевичу инкриминируют завладение землей на сумму в 291 миллион гривен и попытку завладения землей на 190 миллионов. В целом речь идет о более 480 миллионах, как можно было посчитать.

Обратите внимание! По данным следствия, Дмитрасевич действовал по указанию нынешнего министра аграрной политики Николая Сольского, представляясь как "Маркиян от Николая Сольского".

Прокурор отмечала, что подозреваемый готовил проекты судебных решений, которые должны были лишить госпредприятия "Искры" и "Надежды" права пользования землей, а также отправлял Сольскому справки с "просьбами" по судебным делам.

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Следствие располагает доказательствами, что подобные земельные махинации могли иметь место и в других регионах Украины. Однако последнее слово должно быть за судом.

Больше о деле

  • Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич получил подозрение по делу о сделках с государственной землей еще 23 апреля. Об этом стало известно во время рассмотрения ходатайства в ВАКС о применении меры пресечения в отношении министра Сольского.
  • Экс-главу аграрного комитета Верховной Рады, министра агрополитики Николая Сольского первого было разоблачено по подозрению в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов.
  • Важно, что Дмитрасевич и Сольский – 2 из 3 должностных лиц Минагро, которые получил подозрение от НАБУ за последние месяцы. Более полугода назад подозрение в несвязанном с указанным выше делом получил заместитель министра Тарас Высоцкий.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак