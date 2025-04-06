Устраивает всех, кроме одного: кто продвигает Дмитриева на замену Путину

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, становится сильным игроком в кремлевской политике. Однако при определенных обстоятельствах его позиции могут еще улучшиться.

Об этом 24 Каналу сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что на сегодня Кирилл Дмитриев устраивает очень многих в российской политике. Хотя есть у него и мощный оппонент.

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Силовики имеют компромат

Романова отметила, что у Дмитриева возник жесткий конфликт с Сергеем Лавровым, который привел к изгнанию с переговоров оппонента министра иностранных дел России.

Это ревность и ссылки к Путину, мол, кого он на самом деле назначил переговорщиком,

– предположила она.

Речь идет о пенсионере из ФСБ Сергее Беседе с сенатором Григорием Карасиным, или Дмитриева, или все же Лаврова. Путин, по словам председатель благотворительного фонда "Русь сидящая", встречается со всеми отдельно и что-то говорит, но никто не знает, что именно. Поэтому каждый "тянет одеяло" на себя.

Однако все это видят в США, и там не понимают, с кем они должны договариваться. Поэтому они держатся очень осторожно.

Дмитриев сегодня может находиться в полном экстазе. Сейчас можно сказать, что именно он, вероятно, станет преемником Путина, если тот умрет, допустим, завтра. Потому что Дмитриев устраивает все стороны: американцев, "ястребов войны", "голубей мира", богатых, бедных. Однако самому Путину не понравится то, что Дмитриев всех устраивает,

– отметила Романова.

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" рассказала, что Дмитриева продвигает часть администрации Путина, что группируется вокруг Юрия Ушакова, инвестиционные банкиры Андрей Костин, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко. Также он из одной среды с министром обороны Андреем Белоусовым.

Кроме того, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций устраивает российских силовиков, которые наверняка имеют на него компромат.

Недавно вышло большое расследование "Фонда борьбы с коррупцией" относительно миллиардных активов Дмитриева, которые он держит за границей, прежде всего в странах Ближнего Востока. У него есть связь с очень сомнительными политиками и бизнесменами оттуда, которые, например, в США преследуют за педофилию,

– отметила Ольга Романова.

Это, по ее мнению, хорошая новость для силовиков, потому что человека с таким досье они смогут жестко контролировать.

К слову, майор ВСУ Тарас Березовец предположил, что Кирилл Дмитриев имеет связи с российской разведкой, также он работал в США в инвестиционном банке Goldman Sachs. Дмитриев, по мнению Березовца, "понимает, как мыслят представители нынешней американской политической элиты", поэтому он имеет особый мандат доверия от Путина и становится важной фигурой для построения отношений между Россией и США.