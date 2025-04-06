Про це 24 Каналу сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що на сьогодні Кіріл Дмитрієв влаштовує дуже багатьох в російській політиці. Хоча є в нього і потужний опонент.

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Силовики мають компромат

Романова наголосила, що у Дмитрієва виник жорсткий конфлікт з Сєргєєм Лавровим, який призвів до вигнання з переговорів опонента міністра закордонних справ Росії.

Це ревнощі та посилання до Путіна, мовляв, кого він насправді назначив перемовником,

– припустила вона.

Йдеться про пенсіонера з ФСБ Сєргєя Бєсєду з сенатором Григорієм Карасіним, або Дмитрієва, або все ж таки Лаврова. Путін, за словами голова благодійного фонду "Русь сидящая", зустрічається з усіма окремо і щось говорить, але ніхто не знає, що саме. Тому кожний "тягне ковдру" на себе.

Однак все це бачать у США, і там не розуміють, з ким вони мають домовлятися. Тому вони тримаються дуже обережно.

Дмитрієв на сьогодні може перебувати у повному екстазі. Зараз можна сказати, що саме він, імовірно, стане наступником Путіна, якщо той помре, припустимо, завтра. Тому що Дмитрієв влаштовує всі сторони: американців, "яструбів війни", "голубів миру", багатих, бідних. Проте самому Путіну не сподобається те, що Дмитрієв усіх влаштовує,

– зауважила Романова.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" розповіла, що Дмитрієва просуває частина адміністрації Путіна, що гуртується довкола Юрія Ушакова, інвестиційні банкіри Андрєй Костін, Аркадій Ротенберг, Геннадій Тимченко. Також він з одного середовища з міністром оборони Андрєєм Бєлоусовим.

Крім того, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій влаштовує російських силовиків, які напевно мають на нього компромат.

Нещодавно вийшло велике розслідування "Фонду боротьби з корупцією" щодо мільярдних активів Дмитрієва, які він тримає за кордоном, насамперед в країнах Близького Сходу. У нього є зв'язок з дуже сумнівними політиками та бізнесменами звідти, які, наприклад, у США переслідують за педофілію,

– наголосила Ольга Романова.

Це, на її думку, гарна новина для силовиків, тому що людину з таким досьє вони зможуть жорстко контролювати.

До слова, майор ЗСУ Тарас Березовець припустив, що Кіріл Дмитрієв має зв'язки з російською розвідкою, також він працював у США в інвестиційному банку Goldman Sachs. Дмитрієв, на думку Березовця, "розуміє, як мислять представники нинішньої американської політичної еліти", тому він має особливий мандат довіри від Путіна та стає важливою фігурою для побудови відносин між Росією та США.