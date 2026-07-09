Навсегда в строю: защищая Украину, погиб сотрудник спецназа полиции Киевской области Дмитрий Артамонов

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб лейтенант полиции Дмитрий Артамонов. Защитник погиб 19 мая 2026 года на Краматорском направлении в результате удара российских FPV-дронов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Что известно о гибели воина?

Дмитрий Артамонов родился в Запорожье. В ряды Национальной полиции он вступил в 2023 году, начав службу в должности полицейского сектора водной полиции отдела реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции.

Менее чем через год правоохранитель добровольно перешел в стрелковый полк полиции Киевской области, чтобы непосредственно участвовать в защите Украины. В составе подразделения он выполнял боевые задачи на фронте, сначала в качестве участника штурмовых операций, а впоследствии – в качестве заместителя командира взвода.

На новой должности Дмитрий Артамонов отвечал за планирование и проведение боевых операций, принимая решения в условиях постоянной угрозы и боевых действий. Побратимы вспоминают его как профессионального офицера, ответственного командира и человека, пользовавшегося уважением среди личного состава.

Лейтенант полиции погиб в возрасте 44 лет на Краматорском направлении. Его жизнь оборвалась 19 мая в результате удара российских FPV-дронов по боевой позиции, где он выполнял задание.

В Национальной полиции отметили, что Дмитрий Артамонов до последнего оставался верным присяге, мужественно защищал государство и отдал жизнь за независимость Украины.

У погибшего защитника остались жена, двое сыновей, сестра и родители.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Артамонова. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

На войне погиб украинский защитник Игорь Ходжаниязов. Он погиб 28 июня в результате прямого попадания российского КАБа. Без отца остались трое малолетних детей, а трагедия произошла накануне первого дня рождения его младшего сына.

В Херсонской области в результате удара российского FPV-дрона погиб 35-летний полицейский Игорь Кульбаба. Защитник служил в патрульной полиции Тернопольской области с 2016 года. У него остались жена, годовалый сын и девятилетняя дочь.

На войне погиб украинский военный и оператор днепровских телеканалов Александр Вернигоров. Защитник добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины в 2022 году и более трех лет защищал страну на передовой.