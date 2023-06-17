О ранении я даже не знала, – мама "Да Винчи" вспомнила, как он впервые попал на войну

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло отправился на войну в 2014 году добровольцем. С тех пор он защищал страну на Востоке. Там он и получил первое ранение.

Об этом в интервью рассказала мама Героя Оксана Коцюбайло. Она поделилась, как узнала о ранении сына.

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О ранениях узнала от товарищей "Да Винчи"

Мать Героя рассказала, что с началом Революции Достоинства "Да Винчи" невозможно было сдержать – он перестал учиться в колледже и активно участвовал в событиях на Майдане. В 2014 году он уже отправился на войну, чтобы защищать страну от врага.

Оксана вспоминает, что отговаривала сына от такого решения, ведь ему было всего 18 лет. Однако "Да Винчи" был уверен в своем решении. Мать Дмитрия рассказывает, что он несколько раз просил, чтобы его не провожали из дома и не выходили за ним.

Впоследствии "Да Винчи" получил первое тяжелое ранение. Произошло это в бою в поселке Пески Донецкой области. О ранении мать Героя узнала от товарищей, приславших ей видео с Дмитрием.

Об этом ранении я даже не знала. И потом сбросили ребята, что Дима ранен. Я к нему звоню, спрашиваю "Дима, что ты там?". Он мне говорит: "Да мама, все нормально. Там маленькая царапина",

– вспоминает Оксана.

Впоследствии сын приехал на реабилитацию в родной Ивано-Франковск, однако очень скоро "сбежал" из нее.

Мать объяснила позывной "Да Винчи"

Оксана рассказала, что в детстве Герой был очень активным. Он занимался разными видами спорта, однако больше всего любил рисовать. Отсюда и появился позывной Дмитрия – "Да Винчи".

"Потому что он рисовал и его так прозвали "Да Винчи". Дали ему позывной "Да Винчи", – рассказала мать Дмитрия.

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