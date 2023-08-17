Украина или Россия: Дмитрий Кулеба рассказал, чью позицию поддержит Китай
В преддверии саммита G20 в Индии мировые политики и дипломаты активизируются. Дмитрий Кулеба поделился деталями дипломатического закулисья и сказал, стоит ли Украине рассчитывать на поддержку Китая.
Во время войны для Украины важна поддержка мировых лидеров. Дмитрий Кулеба высказал свое мнение во время "Завтрака с 1+1".
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Что рассказал Кулеба
Глава МИД ответил на вопросы журналистов о том, кого же поддержит Китай на саммите G20.
Китай был, есть и будет ближе к позиции Китая, это их стратегия. Но пока он не делает ничего такого, что представляло бы угрозу интересам Украины,
– отметил министр.
Смотрите также Вероятное усиление сотрудничества: что Китай может предложить России в оборонной сфере.Обратите внимание! Украина еще не получила приглашение на саммит G20, однако среди списка приглашенных лидер оказался Путин. Наши дипломаты работают над тем, чтобы быть представленными на этом важном мероприятии.
Почему позиция КНР важна
Китай является одним из мировых лидеров, который будет представлен на G20 9 – 10 сентября в Нью-Дели.
- Во время недавней встречи в Джидде 5 – 6 августа, где мировые лидеры обсуждали формулу мира, предложенную Владимиром Зеленским, Китай проявил себя довольно интересно. Там не было России, так что можно было услышать настоящую позицию этой страны – и она в нашу пользу.
- Россияне же очень нервничали, Лавров даже позвонил главе МИД КНР. Аналитики Института изучения войны считают, что после Джидды углубились противоречия между Россией и Китаем.
- Эксперты-международники говорят: России очень неприятно все происходящее без нее. Она достаточно долго пытается склонить Китай на свою сторону. Сейчас длится визит руководителя минобороны Китая в Россию и Беларусь. Некоторые видят в этом демонстративную поддержку России со стороны китайцев и попытки противопоставить себя Западу. Может быть, это своеобразный сигнал Кремлю: да, мы были в Джидде, но хотим продолжать с вами сотрудничество. Также КНР интересуют планы России относительно дальнейшей войны в Украине.