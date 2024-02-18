Кулеба встретился с Ван И: о чем говорили

Темами разговора министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Ван И стали прежде всего вопросы мира и двусторонние отношения, но не только. 24 Канал расскажет о деталях встречи глав МИД Украины и Китая.

Украина заинтересована в том, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира. Мероприятие с участием мировых лидеров должно пройти в Швейцарии.

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О чем говорили Кулеба и Ван И

Я встретился с китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и прочного мира в Украине. Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины относительно будущего Глобального саммита мира в Швейцарии. Мы согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог,

– написал украинский министр.

Задушить Россию в объятиях

Политологи отмечают интересный факт: Россия постепенно становится проблемой для Китая. Из-за того, что три китайские компании помогают россиянам, ЕС может ввести санкции. Инициативу пока блокирует Орбан, но, скорее всего, ее реализуют.

С другой стороны, Китай ведет ползучую экспансию территорий России. Ему выгодно, чтобы местное население говорило на китайском, как это происходит в Амурской области. Местный губернатор даже поздравил с китайским Новым годом – на китайском же языке.

Китай имеет большое влияние на Россию, поэтому участие КНР в украинских инициативах по безопасности очень важно. В то же время Пекин ведет специфическую политику, то будто сближаясь с Россией еще больше, то будто отдаляясь, поэтому его действия трудно предсказать. Украина стремится привлечь Китай к обсуждению вопросов безопасности.