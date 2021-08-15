Страшное ДТП в Будапеште: Кулеба выразил соболезнования родным погибших
Источник:Дмитрий Кулеба в твиттере
Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП, которое произошло 15 августа в Венгрии. Авария вблизи Будапешта унесла жизни 8 человек, еще 48 пострадали.
Министр иностранных дел отметил, что Украина разделяет боль венгерской страны в этот трагический день. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.
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Ужасная авария автобуса около Будапешта. Соболезную родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым,
– написал глава МИД.
Кроме этого, спикер ведомства Олег Николенко сообщил, что среди жертв и пострадавших в результате ДТП с автобусом украинских граждан нет.
Подробнее об аварии
- Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа около 04:55 утра.
- Пассажирский автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся.
- В результате аварии погибли 8 человек, еще 48 человек получили различные травмы.
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