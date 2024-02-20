Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дефицит вооружения у украинских военных привел к тому, что ВСУ пришлось отступить из Авдеевки.

Дмитрий Кулеба заявил, что Авдеевка не была бы потеряна, если бы Украина получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для защиты города.

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Пока решение о помощи не принято, украинские солдаты жертвуют жизнями

Кулеба также отметил, что люди должны понять одну простую вещь – принятие закона о предоставлении помощи Украине это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время.

И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против сил России, что преобладают,

– сказал он.

Кулеба заметил, что единственная причина, по которой украинцы вынуждены жертвовать своими жизнями сейчас заключается в том, что "кто-то все еще обсуждает решение".

Я уважаю внутреннюю политику США и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте,

– добавил он.

Какая ситуация сейчас возле Авдеевки