"Предусматривает" исчезновение Польши с карты мира: Медведев выдал новую порцию маразмов
Экспрезидент России Дмитрий Медведев все никак не может успокоиться. На этот раз под горячую руку подпала Польша, которая, по его мнению, может скоро исчезнуть с карты мира.
Кроме этого, заместитель главы Совбеза России назвал польского премьера Матеуша Моравецкого – тупоголовым. Об этом Медведев написал в своем твиттере, сообщает 24 Канал.
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Бывший президент России забыл выпить таблетки
Дмитрия Медведева возмутили слова премьер-министра Польши о том, что Украина имеет право ударить по России. К тому же, заместитель главы Совбеза России удивлен, как это так польских властей не волнует война НАТО против России. Поэтому он решил действовать в традиционной российской манере – пригрозить Польше и оскорбить Матеуша Моравецкого.
Учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе со своим глупым премьером,
– злобно сказал Медведев.
Дмитрий Медведев не в первый раз излагает скандальные заявления
- 2 апреля Заместитель председателя совета безопасности России заявил, что, смотря на то, что творят украинский лидер и правительство в отношении Киево-Печерской лавры, он особенно остро понял их "взбешенность". Также он пригрозил украинским властям "Божьим судом".
- В конце марта во время интервью российским пропагандистам Дмитрий Медведев. раскошелился на целый ряд ерунды. Среди них было заявление о том, что "вторая армия мира" дойдет до Львова.