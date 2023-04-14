"Предусматривает" исчезновение Польши с карты мира: Медведев выдал новую порцию маразмов

Экспрезидент России Дмитрий Медведев все никак не может успокоиться. На этот раз под горячую руку подпала Польша, которая, по его мнению, может скоро исчезнуть с карты мира.

Кроме этого, заместитель главы Совбеза России назвал польского премьера Матеуша Моравецкого – тупоголовым. Об этом Медведев написал в своем твиттере, сообщает 24 Канал.

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Дмитрия Медведева возмутили слова премьер-министра Польши о том, что Украина имеет право ударить по России. К тому же, заместитель главы Совбеза России удивлен, как это так польских властей не волнует война НАТО против России. Поэтому он решил действовать в традиционной российской манере – пригрозить Польше и оскорбить Матеуша Моравецкого.

Учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе со своим глупым премьером,

– злобно сказал Медведев.

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Поводом к заявлению экспрезидента России стало интервью польского премьера американскому медиа NBC News, в котором он отметил, что Украина имеет право на ответные удары по территории России и такие действия не будут нарушать никаких соглашений с союзниками.