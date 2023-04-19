Вспомнил о КНДР: Медведев взялся угрожать Южной Корее за намерение помочь Украине
Недавно президент Южной Кореи Юн Сок Йоль допустил передачу Украине вооружения. Впрочем, Россия традиционно начала угрожать расправой.
"Глава угроз России" Дмитрий Медведев заявил, что в ответ Россия будет поставлять Северной Корее оружие. Он также осудил южнокорейцев за отказ поставлять вооружение Китаю, передает 24 Канал.
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Каких глупостей наговорил муртада Путина
Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие,
– говорится в сообщении Медведева.
Он также пригрозил, что Россия может поставлять КНДР "новые образцы российского оружия" (при том, что сами солдаты российской армии постоянно жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов).
"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?", – издал российский политик.
Южная Корея может поставлять Украине оружие: что известно
- Президент страны не исключил военную помощь украинским воинам. Юн Сок Йоль заявил, что Сеул расширит поддержку Украины, если она подвергнется широкомасштабному нападению на гражданское население.
- Юн сказал, что его правительство изучает возможность помочь защитить и восстановить Украину, подобно тому, как Южная Корея получила международную помощь во время Корейской войны 1950 – 1953 годов.
- "Я считаю, что не будет никаких ограничений в поддержке защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению, как по международному, так и по внутреннему праву. Однако, учитывая наши отношения с участвующими в войне сторонами и развитие событий на поле боя, мы будем принимать наиболее целесообразные меры", – сказал президент Южной Кореи.
- К слову, ранее в СМИ уже появлялась информация, что Южная Корея поможет Украине с летальным оружием, однако при посредничестве США.
- Однако тогда Южная Корея сразу возразила информацию. В Сеуле отметили, что придерживаются своего решения о непредоставлении Киеву летального оружия.